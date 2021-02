Zola: “Il lockdown sta facendo crescere la Serie A: Inter-Lazio partita bellissima, senza…”

Gianfranco Zola, ex calciatore di – tra le altre – Napoli e Chelsea, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di CalcioCasteddu. ‘Magic Box‘ ha parlato della situazione del mondo del calcio, con gli stadi chiusi e le...

Gianfranco Zola , ex calciatore di - tra le altre - Napoli e Chelsea , ha rilasciato un'intervista ai microfoni di CalcioCasteddu. 'Magic Box' ha parlato della situazione del mondo del calcio, con gli stadi chiusi e le partite senza tifosi:

"Il lockdown con gli stadi chiusi sta facendo crescere il calcio italiano. Le neopromosse, le squadre di mezza classifica e quelle ai vertici curano il gioco, vanno a cercarlo, il pressing sistematico e l’equilibrio tra reparti è la norma. Ho visto Inter-Lazio, bellissima, a viso aperto, senza speculazioni difensivistiche. Torno su Spezia-Milan: bella da tutti i punti di vista, soprattutto per lo squilibrio tra i giocatori in campo, per valore, notorietà, esperienza e obiettivi".