Gianfranco Zola, ex attaccante anche del Napoli, ai microfoni de Il Mattino ha parlato della gestione che il club azzurro sta facendo di Zielinski, promesso sposo dell'Inter. Queste le sue considerazioni: "Inspiegabile metterlo fuori lista UEFA. Per me è un clamoroso autogol, il Napoli ha bisogno della sua qualità. In Inghilterra non sarebbe mai successo, un giocatore resta un patrimonio del club fino all'ultimo giorno di contratto".