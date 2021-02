GdS – Milan-Inter, ‘zona nerazzurra’ e autobus scortato: le iniziative

I tifosi rossoneri e nerazzurri preparano il derby Milan-Inter con alcune iniziative per far sentire la loro vicinanza alle due squadre

Niente caccia al biglietto, niente cori e coreografie. Sarà un derby senza tifosi quello in programma oggi alle 15 a San Siro. Milan e Inter dovranno rinunciare al supporto e calore dei rispettivi tifosi, che stanno preparando iniziative per far sentire la loro vicinanza alle squadre.