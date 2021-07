Zoran Ban: “Alla Juve manca un Lukaku. Icardi è l’ideale, a patto che…”

Le parole dell'ex calciatore: "Alla Juve serve un killer già pronto ed esperto. Il profilo ideale è Icardi, a patto che ritorni quello dell'Inter"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Zoran Ban, ex calciatore croato, ha parlato così dell'attuale rosa della Juventus e di cosa manchi ai bianconeri in attacco: "Manca una punta come Lukaku o Haaland. Vlahovic? Nella Fiorentina ha fatto una grande stagione, ma le pressioni alla Juve sono totalmente differenti. Non so se può esser già pronto per una società così gloriosa, per me qui serve un killer già pronto ed esperto. Il profilo ideale è Icardi, a patto che ritorni quello dell'Inter".