Zoran Ban: “Vorrei Icardi e Wijnaldum alla Juve. Io innamorato di Mauro”

Le parole dell'ex bianconero: "I dirigenti della Juve sono delle persone molto intelligenti, per cui sapranno bene come cercare di rinforzare questa squadra"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Zoran Ban, ex calciatore bianconero, ha spiegato chi vorrebbe vedere a Torino nel prossimo mercato di gennaio: "Da tifoso mi piacerebbe vedere un centrocampista forte, la Juve dovrebbe pensare ad un giocatore come Wijnaldum che a Parigi in una rosa così ampia sta incontrando tante difficoltà. Secondo me è fortissimo, può dare una grossa mano alla Juventus. E poi c'è Icardi, di lui sono innamorato calcisticamente, è un attaccante che si butta negli spazi e in un modo o nell'altro riesce sempre a fare gol. I dirigenti della Juve sono delle persone molto intelligenti, per cui sapranno bene come cercare di rinforzare questa squadra. Credo molto in loro".