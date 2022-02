Salernitana, Zortea: “Inter? Andremo a Milano per prendere i tre punti”

Le parole del calciatore della Salernitana: "La salvezza è quello per cui scendiamo in campo, ci crediamo fino alla fine"

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Bologna, Nadir Zortea, calciatore della Salernitana, ha parlato così degli obiettivi della squadra campana: "La salvezza è quello per cui scendiamo in campo, ci crediamo fino alla fine: piuttosto che niente è meglio sempre prendere un punto. Questo sarà un mattoncino che può fare la differenza. Inter? E' una partita che sappiamo come affrontare, anche con il Milan siamo stati all'altezza e lo saremo anche a Milano: andremo lì per portare a casa i tre punti".