Inter Primavera, Zuberek: “Vittoria importante, ora lavorare di più e meglio”

Jan Zuberek, attaccante polacco dell'Inter Primavera, ha parlato ai microfoni di Inter TV al termine del match di ieri contro l'Udinese, vinto dai nerazzurri per 2-1: "Questa vittoria è stata molto importante, adesso pensiamo a riposarci per bene. È stata molto dura, ma alla fine siamo riusciti a vincere. La chiave? Abbiamo vinto più duelli, per quello siamo riusciti a portare la vittoria a casa. Adesso cercheremo di lavorare ancora di più e meglio, vogliamo vincere più partite possibili per risalire in classifica. Questo è un momento difficile, ma siamo riusciti a fare questa striscia di 4 partite senza sconfitte".