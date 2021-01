VIDEO / Adani su Lautaro: “Migliorato anche grazie a Lukaku perché…”

Intervenuto alla BoboTV, Daniele Adani ha commentato così la crescita di Lautaro:

“Sappiamo che se ci fosse un trasferimento record all’Inter, quello sarebbe Lautaro. Potenzialmente può andare al Chelsea, Barcellona, Real Madrid come valore assoluto e crescita dentro un piccolo vuoto tra gli attaccanti del 1987 e 1988, Lautaro è del 1997. E’ papabile a grandi livelli, è migliorato anche per Lukaku, per come lo fa lavorare e lo sgrava da alcuni compiti. Conte l’Inter l’ha costruita attorno a Lukaku”.