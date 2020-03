VIDEO / L’Inter torna ad allenarsi ad Appiano dopo un fine settimana di caos: le immagini

L’Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile. La pioggia battente ha accolto gli uomini di Conte che si sono ritrovati alla Pinetina dopo un fine settimana caotico. Il rinvio di Juve-Inter ha portato a mille polemiche che non hanno ancora portato ad una soluzione definitiva. Nel frattempo i nerazzurri stanno preparando la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. Allenamento intenso e anche gare di velocità in salita. La squadra interista dovrà ribaltare l’uno a zero dell’andata se vorrà conquistare la finale. Sono tornati ad allenarsi a tutti gli effetti Handanovic e Gagliardini, ma non Sensi. Intanto si è fatto male Moses.