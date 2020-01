VIDEO / Amadeus: “Sono un interista felice. Scudetto? Ce la giochiamo. Bravi Marotta e Conte”

Intervistato da Gazzetta tv, Amadeus, conduttore e grande tifoso dell’Inter, ha parlato così del mercato nerazzurro in corso, tra il sogno Eriksen e tanti obiettivi targati Marotta e Conte:

“Sono un interista felicissimo, la squadra quest’anno ci sta dando tante soddisfazioni. Bravissimi Conte e Marotta. Se dovessero arrivare giocatori come Eriksen e Giroud, ne sarei felice e credo che l’Inter potrà giocare un ruolo da protagonista fino all’ultima giornata. Scudetto? Parola che ancora non pronuncerei, ma ce la possiamo giocare fino all’ultimo. Chi porterei sul palco di Sanremo? Lukaku, sarebbe bellissimo averlo, anche se non so se canta bene. Per me il calcio è divertimento, ma ho molti amici juventini. Guai se non ci fosse lo sfottò. Quest’anno tiro un po’ di più, gli anni scorsi dovevo rassegnarmi, quest’anno possiamo giocarcela e vediamo che succede“.