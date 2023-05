VIDEO FCIN1908 / Antonello: “Mercato? Nessuna rivoluzione ma faremo…”

Intervenuto presso l'evento 'Il Foglio a San Siro', Alessandro Antonello, CEO Corporate dell'Inter, ha parlato anche di mercato

"Negli ultimi anni si è parlato e si parlerà anche in futuro della sostenibilità economico-finanziaria: noi siamo entrati nel periodo pandemico nel massimo periodo di investimento, abbiamo avuto un break-out importantissimo. Quest'anno è il primo anno post-pandemico ordinario, stiamo avendo risultati finanziari che ci proiettano verso la sostenibilità. C'è molto da fare, i risultati europei ci aiutano: per l'anno prossimo dobbiamo qualificarci alla Champions, il quarto posto è il primo obiettivo fondamentale. Dobbiamo sognare, ma dobbiamo pianificare per la prossima stagione: dobbiamo cercare di rimanere all'interno di una sostenibilità. Non ci saranno rivoluzioni ma aggiustamenti organici per entrare in un equilibrio", commenta Antonello