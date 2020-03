VIDEO / L’appello di Zanetti e la moglie: “Giochiamo da casa, ma in squadra”

Da anni si battono per aiutare con la Fondazione Pupi i bambini in difficoltà della loro Argentina. Ma Paula e Javier Zanetti non si tirano indietro certo adesso che c’è bisogno di aiutare l’Italia, la loro seconda casa. Insieme hanno pubblicato un video che parla della donazione della loro associazione a favore della raccolta fondi che sta promuovendo l’Inter. Quella dedicata all’Ospedale Sacco di Milano. “Abbiamo deciso di sostenere con una donazione la campagna Together As a Team che l’Inter, la nostra squadra, porta avanti a favore del Sacco. Siamo convinti che in questo momento di grande difficoltà la responsabilità verso gli altri e l’unione possano fare la differenza. Oggi giochiamo da casa ma sempre in squadra. Unisciti a noi”, hanno scritto su Instagram.