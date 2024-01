VIDEO / Arsenal, una maglia senza rosso in Fa Cup: ecco perché

Terza stagione dell'iniziativa "No More Red" con cui l'Arsenal e il suo sponsor tecnico adidas intendono sensibilizzare sul tema della violenza giovanile con armi da taglio. Contro il Liverpool, in Fa Cup, i Gunners indosseranno per la prima volta in casa un kit completamente bianco.