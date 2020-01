VIDEO FCIN1908 / Ausilio: “Settore giovanile e squadra femminile fondamentali per sviluppo e fatturato”

Nel corso della premiazione “Sguardo al futuro“, il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha parlato dell’importanza del settore giovanile e del calcio femminile in un club.

“Budget importante? Sono numeri importanti ma vanno contestualizzati. Rispetto ad altre squadre europee quello dell’Inter è basso. Anzi bisogna investire di più e trovare gli stimoli. Settore giovanile e femminile sono fondamentali per lo sviluppo e il fatturato del club. Non si può pensare di fare un buon lavoro senza settore giovanile e femminile perché producono patrimonio e ricchezza per il club“.