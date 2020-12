VIDEO / Inter, Nainggolan momento no, ma sdrammatizza: “E che devo fare. Ridiamoci su”

Non gioca nell’Inter, non ha trovato spazio. Poi un infortunio lo ha messo ko e si parla del suo addio a gennaio. Nainggolan era rimasto in nerazzurro in estate perché l’accordo con il Cagliari non è stato trovato. Sperava di poter giocare di più, ma non ha trovato tanti minuti con Conte che in un’occasione si è anche rivolto al suo stato di forma facendo intendere di non essere soddisfatto. In un video postato sui social il giocatore balla in macchina e non ci sarebbe nulla di strano se non fosse per le frasi che accompagnano il post. “E che devo fare. Almeno ridiamoci su”. Una frase per sdrammatizzare il momento della sua vita professionale? Il calciatore intanto, dopo uno stop per infortunio, torna a disposizione del tecnico nella gara contro lo Spezia.