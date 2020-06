Mario Balotelli ha avuto problemi con il Brescia perché non si è presentato ad alcuni allenamenti. Poi aveva mandato un certificato medico valido dal 3 giugno all’8 giugno. Ieri sera aveva mandato una mail alla società per avvisare del suo rientro agli allenamenti, ma il club questa mattina non lo ha fatto allenare perché aveva avvisato troppo tardi per preparare una seduta personalizzata per lui. Una questione che continua a tenere banco e porta ad un inevitabile addio.