Balotelli ha fatto una diretta su Instagram nella quale ha parlato della sua carriera, come vi abbiamo raccontato. Ha anche parlato del suo rientro in Italia al Milan: «Ero convinto di andare alla Juve, ma poi si mise in mezzo Galliani», ha raccontato. «Di fronte alla squadra per la quale simpatizzavo non ho avuto dubbi. Impazzisco per il Milan. Ma anche l’Inter mi porto nel cuore», ha detto.