VIDEO / Gol Balotelli con il Sion nella stagione 2022-23

Dopo l'avventura in Turchia con l'Adana Demirspor, Mario Balotelli, nella stagione 2022/23, ha vestito la maglia del Sion, realizzando 6 gol in 18 partite. Guarda il video dei suoi gol in Svizzera