“La sconfitta più dolce”. Queste le parole di Mourinho utilizzate al termine della gara tra Barcellona e Inter al Camp Nou il 28 aprile del 2010. Una gara drammatica per i nerazzurri che con un uomo in meno riuscirono a portare a casa una sconfitta che in virtù del risultato della gara d’andata, li fece volare in finale di Champions League a Madrid.