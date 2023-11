VIDEO / Baresi: “Il Milan pensi in grande. Scudetto? Inter e Juve davanti, ma…”

Franco Baresi, a Napoli per il progetto "Play for the future" mirato al reinserimento sociale dei giovani nei circuiti penali attraverso percorsi di educazione sportiva e di orientamento professionale, ha detto la sua sulla corsa scudetto: "Inter e Juve sono davanti, ma il torneo è ancora lungo e anche il Napoli può rientrare in corsa" (di Maurizio Nicita)