VIDEO / Bayern Monaco-Borussia Dortmund 4-2, gol e highlights

Il Bayern Monaco batte il Borussia Dortmund

Il Bayern vince all'Allianz Arena superando 4-2 il Borussia Dortmund. Esordio vincente per Tuchel sulla panchina del Bayern per , subito in vantaggio con il clamoroso errore di Kobel che liscia l'innocuo lancio di Upamecano. Al 23' è già 3-0 con la doppietta di Muller in cinque minuti. Ad inizio ripresa il poker di Coman, inutili il rigore di Can e il guizzo di Malen. A otto giornate dalla fine, Bayern a +2 sui gialloneri