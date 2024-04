VIDEO FCIN1908 / CEO Investcorp: “Inter e Milan club pazzeschi ma non vogliamo investire su di loro”

Hazem Ben-Gacem, Co-Chief Executive Officer Investcorp, intervenuto nel corso dell’evento ‘Merger & Acquisition Summit 2024’ de Il Sole 24 Ore, commenta le voci che in passato parlavano di interesse di Investcorp verso Inter e Milan. "Inter e Milan sono due grandissimi club ma quando leggo il nostro nome accostato a loro penso sempre 'ah davvero, non me lo ricordavo'. Inter e Milan sono club fantastici ma, per essere chiari, non è un investimento a cui pensiamo"