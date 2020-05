Biasin: “Mertens-Inter sono talmente vicini che la situazione ricorda quella di…”

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto a Telelombardia per fare il punto sull’affare Mertens all’Inter. Un affare che sembra ormai in dirittura d’arrivo: “Diciamo che, rispetto a quello che dicevo una settimana fa, quando ero convinto che Mertens alla fine rinnovasse con il Napoli, in realtà da quello che ho capito siamo molto vicini al trasferimento all’Inter. Ma molto vicini. Sicuramente, essendo un parametro zero, l’ingaggio sarà un po’ più alto ma non si arriva a 6 milioni netti. Secondo me si andrà sui 5 con qualche bonus. Ad Ausilio Mertens è sempre piaciuto ma era impossibile prenderlo quando era sotto contratto con il Napoli. De Laurentiis si è fatto autogol con questo giocatore e l’Inter è tornata alla carica. E ora, da come ho capito, siamo molto vicini”.

Biasin, poi, si spinge oltre: “Fino a che punto siamo vicini? Siamo vicini al punto che, per me, è quasi fatta. Nessuno te lo dirà ufficialmente ma è una situazione simile a quella di De Vrij. Nessuno lo diceva ma lo sapevano tutti. Questa, per Mertens, è la fase del cominciamo a saperlo”.