Il gol in rovesciata di Boselli

Come Parola sulla copertina dell'album Panini. Mauro Boselli, ex attaccante, tra le altre di Genoa e Palermo, ha deciso con un gol in rovesciata la sfida del campionato argentino tra il Boca Juniors e l'Estudiantes, terminata 0-1. Guarda il video