VIDEO / “E’ una macchina questo coccodrillo”. Tifosi Inter pazzi di Brozovic: e lui ringrazia

In questi anni, Marcelo Brozovic si è fatto apprezzare dai tifosi dell’Inter per il suo modo di essere, quasi sprezzante, ironico e spontaneo. Anche sui social, il centrocampista nerazzurro è un vero e proprio idolo del popolo interista. Una pagina ha pubblicato un video in cui un tifoso, un po’ su di giri, urla: “E’ una macchina da guerra questo coccodrillo (soprannome di Brozovic, dovuto alla sua posizione in barriera in occasione delle punizioni avversarie, ndr)!!“. Lui, soddisfatto, ha risposto: “Grande“.