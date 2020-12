Il papà in trasferta con la squadra, loro con la sua maglia davanti alla tv a seguire l’Inter. I figli del vice presidente nerazzurro, Javier Zanetti, si scatenano davanti al gol di Lukaku. Esplosione di gioia incontenibile per Ignacio e Tommy, come per tutti i tifosi interisti. Il papà ha postato il video del momento e ha scritto: “Sarò sempre al tuo fianco”.