VIDEO FCIN1908 / Cairo: “Fondi? Alcuni punti da chiarire, ma le cose vanno bene”

Intercettato dai giornalisti presenti, tra cui l’inviato di FCInter1908.it, Urbano Cairo, presidente del Torino, ha fatto il punto della situazione dopo l’incontro in Lega sull’ingresso dei fondi. Ecco le sue parole:

“Fondi? Passo avanti per concludere l’accordo. C’erano dei punti da chiarire. Il comitato parlerà in settimana con i fondi per chiarirli, prima di votare in maniera informata su tutto. L’Assemblea ci sarà la prossima settimana, il comitato proverà a chiudere tutti i punti aperti. Mi sembra che le cose stiano andando per il meglio. Il mercato? Le pagelle le darà il campo, ci auguriamo di aver fatto gli investimenti giusti, in un momento in cui di investimenti ce ne sono pochi. Sanabria è costato tanto, Mandragora è un prestito ma potrà diventare un acquisto. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Belotti? Dal 2015 gli abbiamo rinnovato il contratto già una volta, c’è la volontà di rinnovare ancora. Lui deve essere convinto e contento, indipendentemente dagli andamenti. Il rapporto è molto buono. Quest’anno c’era un progetto nuovo non decollato, ma i risultati sono sempre arrivati“.