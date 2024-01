VIDEO / Calciomercato Inter, ecco Buchanan: i precedenti colpi di gennaio di Marotta

Manca ormai soltanto l'ufficialità per sancire il primo colpo di questo calciomercato di gennaio per l'Inter: dal Bruges arriverà l'esterno destro canadese Buchanan per 7 milioni più 3 di bonus. Per i nerazzurri, sotto la gestione Marotta, sono stati numerosi i giocatori acquistati nella sessione invernale di mercato: guarda il video con tutti i precedenti