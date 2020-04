VIDEO / Cannavaro: “All’Inter ho sofferto tanto, ecco cosa dissi a Mancini. E ricordo che Moratti…”

Fabio Cannavaro ha parlato anche della sua esperienza all’Inter durante una diretta Instagram con Damiano “Er Faina”:

“All’Inter il rammarico è che sono andato via sul più bello. Ho sofferto tanto, pensavo di smettere di giocare a calcio perché sono stato quasi un anno e mezzo con una frattura nella tibia. Più che problema psicologico, era il fatto che non potessi allenarmi. Immagina un coltello nella tibia ogni volta che appoggi il piede a terra. Non posso posso mai dimenticare quando sono entrato a San Siro la prima volta, non giocai titolare, Cuper mi fece entrare dopo. Quando entrai ci fu un boato pazzesco. Alla fine della partita Moratti venne da me e mi disse: “Fabio, un boato così l’ho sentito solo con Ronaldo”. Questo per farti capire le aspettative che c’erano. Per me dopo sette anni di Parma e titolare della nazionale, arrivare lì e fallire mi dava fastidio. A Mancini dissi che sarei tornato quando ero pronto e iniziai un programma di allenamento. Dopo tanta sofferenza ci fu la chiamata dove mi dissero che mi avrebbero venduto alla Juve. Io pensai: “Ma come? Adesso che sto bene mi vendete lì?”.