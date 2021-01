VIDEO / Adani a Cannavaro: “Ci devi spiegare il gol alla Reggina, una pazzia”. E Fabio risponde

Alla BoboTV c’è stato Fabio Cannavaro come ospite. Lele Adani gli ricorda il gol fatto con la maglia dell’Inter alla Reggina: “Anche te hai fatto una pazzia, ce la devi rispiegare, ero di fianco a te ma come ti viene in mente di tirare con la Reggina? Sono andato ad abbracciarlo e lui aveva un sorriso come per dire ‘Siamo al parco giochi’. Lui ha calciato come se fosse un lancio, è partito ed è andato sotto l’incrocio”. Cannavaro, tra le risate generali, aggiunge: “Mi dicesti: ‘Che caxxx hai combinato? Giocando centro sinistra, tutti della Reggina dicevano ‘Fallo giocare, fallo giocare'”.