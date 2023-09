VIDEO / Capo Plaza: “Io Diavolo come il Milan, vi racconto il mio derby”

Capo Plaza, star multiplatino del mondo urban, racconta il suo amore per il Milan. Il rapper ha alzato l’asticella nel sound del genere in Italia dall’album d’esordio “20” (4 dischi di platino) fino all’ultimo “Hustle Mixtape” certificato platino e da ben 50 settimane in classifica FIMI/Gfk, trainato dalla hit della scorsa estate “Capri Sun”. In totale finora ha collezionato ben 57 dischi di platino e 26 d'oro. Il singolo "Vetri neri" di Ava, con anche Anna, è la canzone più ascoltata dell'estate 2023. Guarda il nostro speciale in vista del derby di Milano a cura di Chiara Soldi.