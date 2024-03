Nel pullman del ritorno, Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro e in campo per l'occasione, guida tanti suoi ex compagni nel classico coro

L'euforia in casa Inter coinvolge anche le Legends, impegnate giovedì in Georgia, dove hanno battuto 2-0 (doppietta di Luis Figo) una selezione di ex campioni locali