Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, ha incontrato Stefano Pioli dopo il tonfo in Champions League col Dortmund

Dopo l'infelice sfida al Borussia Dortmund in Champions League Gerry Cardinale è rimasto in città per affrontare i temi più importante rimasti sul tavolo. Dal ruolo di Ibrahimovic al dossier stadio