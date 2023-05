VIDEO FCIN1908 / Diritti TV, Casini: “Partita del sabato in chiaro? Per ora solo ipotesi ma…”

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha risposto così alla domanda sulla possibilità di vedere la partita del sabato sera in chiaro

"Non anticipo nulla perché avremo un'Assemblea il 16, al momento nulla di approvato ma solo ipotesi. Il bando è una proposta che la Lega fa al mercato, più diversificata è anche temporalmente, 3, 4 o 5 anni, più si dà la possibilità ai compratori di presentare offerte, è prematuro finché non sarà approvato in Assemblea"