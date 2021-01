VIDEO / Cassano sta con Adani: “Sanchez? Il rigore non conta, con la Samp migliore in campo”

Nel corso del consueto appuntamento su Twitch con a “Bobo TV”, Antonio Cassano ha dato ragione a Lele Adani che, durante la telecronaca di Inter-Sampdoria, ha difeso la prestazione di Alexis Sanchez: “Ieri in telecronaca hai detto una cosa, e io do ragione a te: uno dei migliori in campo è stato Alexis Sanchez. I giornali gli hanno dato 4, 4 e mezzo… Io devo andare a giudicare la prestazione di un giocatore: lui è stato il migliore in campo. Ha creato, si è sacrificato, ha corso, ha inventato, ha calciato 5-6 volte in porta… Ha sbagliato un rigore, e lo giudichi solo per quello? Allora togliamo le pagelle. Noi analizziamo, questi giornalisti invece cosa guardano? Uno fa gol: 7,5. Uno sbaglia un rigore: 4. Ma che discorso è? È follia!“.