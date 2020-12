VIDEO / Cassano: “Godevo di più a fare assist che gol. La partita più bella? Quella del record”

Antonio Cassano in diretta sulla Bobo Tv su Twitch con Christian Vieri, Lele Adani e Nicola Ventola ricorda il suo passato da calciatore:

“Pazzini quando giocava con me ha fatto 40 gol ma gli devi mettere la palla al momento giusto. Ci sono giocatori ai quali puoi anche dare la palla ma fanno sempre fatica. Per me c’era più gusto a fare assist che gol. La partita più bella che ricordo, ed è l’unico record, è che mai nessuno ha mai fatto 4 assist in una partita. 2 a Totti, 2 a Montella in Siena-Roma 0-4, ma assist veri. Io godevo di più, volevo farmi voler bene perché ne combinavo talmente tante…”.