VIDEO / Shakhtar, Castro: “Inter fortissima, ma anche noi vogliamo vincere l’Europa League”

Luis Castro, allenatore dello Shakhtar Donetsk, è intervenuto dopo la gara valida per i quarti di finale di Europa League. Il tecnico ha parlato dell’Inter, avversaria in semifinale.

“Non posso dire molto. Posso esprimermi per quello che sanno tutti perché ho visto le loro partite e le guarderemo ancora per preparare la semifinale. È una squadra forte. Il nostro team di analisti ha già iniziato a studiare a fondo il modo di giocare dell’Inter per essere pronti. L’unica cosa che sappiamo dell’Inter è quello che tutti sanno, che è una squadra fortissima, che vuole vincere il trofeo. Come del resto lo vogliamo anche noi”.