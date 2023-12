VIDEO / Ceferin: “Superlega torneo chiuso, campioni nazionali partono da terza serie”

"Il progetto che hanno presentato oggi è ancora più chiuso di quello del 2021, squadre come Girona o Atalanta ad esempio non potrebbero qualificarsi. Per cui è sbagliato parlare di competizione aperta". Lo ha detto il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin nel corso di una conferenza stampa online dopo la sentenza della decisione della Corte Ue in favore della Superlega.