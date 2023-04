Highlights di Inter-Benfica

Dopo il Milan, anche l'Inter supera l'ostacolo dei quarti di Champions League pareggiando 3-3 contro il Benfica, dopo il successo per 2-0 al Da Luz. In rete per i nerazzurri Barella, Lautaro e Correa: Joaquin non segnava da 172 giorni (ultimo gol contro la Sampdoria in campionato). In semifinale sarà euroderby tra Inter e Milan. Guarda gli highlights della partita