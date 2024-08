Come sarà la nuova Champions League? Date e criteri di compisizione dei gironi

Nuovo format, nuova composizione dei gironi, più partite, una formula che consentirà di giocare più gare ad ogni club

La nuova UEFA Champions League sta per prendere il via. Giovedì 29 agosto l'Inter conoscerà il proprio cammino nella massima competizione europea, da quest'anno con un format completamente rinnovato. L'appuntamento per tutti i tifosi nerazzurri è per giovedì alle 18:00 a Montecarlo, dove verrà effettuato il sorteggio della fase a girone unico della Champions League. L'evento verrà trasmesso in diretta sui canali ufficiali del Club: i tifosi potranno seguire il sorteggio su inter.it, sull'app ufficiale, su Inter TV e sul canale YouTube.