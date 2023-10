VIDEO / Clamoroso, Mourinho lancia un appello: “Aiutatemi a rintracciarlo, mi manca”

José Mourinho è stato protagonista di un curioso momento durante la conferenza stampa di vigilia della sfida di Europa League tra la Roma e lo Slavia Praga. Lo Special One ha approfittato della presenza dei cronisti cechi per lanciare un appello: "Ho perso il numero di Stepanek e vorrei sentirlo. Magari potete aiutarmi". Il riferimento è a Radek Stepanek, un ex tennista ceco che ha avuto successo in Coppa Davis nel 2012. Guarda il video