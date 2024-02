Clamoroso quello che è successo nei minuti finali di Envigado-America di Calì, sfida della Primera A in Colombia

Una vera e propria messa in scena. È quanto accaduto nel finale di Envigado-America di Calì, sfida della Primera A in Colombia. I padroni di casa, dopo aver raggiunto il risultato al 93' hanno finto una serie di crampi improvvisi per difendere il risultato