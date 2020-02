Colonnese: “De Vrij è il più forte in questo momento. Per il futuro occhio a Bastoni”

Della grande sfida dell’Olimpico tra Lazio e Inter ha parlato l’ex difensore di entrambe le squadre Ciccio Colonnese:

“Sarà una partita bella, la differenza la farà la qualità degli errori che ci saranno durante la gara, chi sbaglierà meno vincerà. La Lazio è molto forte e l’Inter uguale, sarà una partita equilibrata. De Vrij sta avendo un rendimento altissimo, lavora serio, è forse il difensore più forte in questo momento. Per la nazionale italiana penso che il calciatore più forte in questo momento può diventarlo Bastoni, in futuro diventerà più forte di quello che è. Attualmente più bravo in assoluto è Acerbi, il giovane in assoluto più bravo è Bastoni”.