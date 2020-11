Il tecnico dell’Inter Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida contro il Real Madrid in Champions League:

“Lo dobbiamo fare questo salto anche perchè ci si aspetta tantissimo da parte nostra ma non lo abbiamo ancora fatto. Le chiacchiere stanno a zero, dobbiamo fare i fatti, tutti si devono assumere delle responsabilità, io i giocatori e il club. Se non è ancora avvenuto non vuol dire che non avverrà”.