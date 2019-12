VIDEO / Inter, Conte: “Devo fare i complimenti ai ragazzi. Non dobbiamo mai dimenticare…”

Uno stralcio della conferenza dell’allenatore nerazzurro al termine di Inter-Genoa. “Il problema di guardarci in faccia e puntare a qualcosa di importante, non è un problema. Dobbiamo essere realisti e guardare prima di tutto a noi stessi ed essere contenti per quello che oggi siamo riusciti a fare. 42 punti sinceramente qualcuno me li avesse pronosticati a inizio stagione, avrei avuto grandi difficoltà proprio per la difficoltò del campionato italiano. L’unica cosa che non dobbiamo mai dimenticare, è che abbiamo raggiunto 42 punti con problematiche importanti che non devono essere dimenticate e fare finta di niente. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché nelle problematiche siamo cresciuti. Non dobbiamo mai dimenticare che attraverso il lavoro è avvenuta questa crescita per tutti loro. Non dobbiamo dimenticare che il lavoro ci ha portato oggi ad avere 42 punti e ad aver fatto un campionato importante“.