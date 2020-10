VIDEO / Conte: “Errori arbitrali contro l’Inter? Il club e i dirigenti si facciano sentire”

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Parma, il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato così degli episodi arbitrali che, nelle ultime partite, hanno danneggiato i nerazzurri:

“E’ giusto fare delle valutazioni nelle sedi opportune, è giusto che i club e i dirigenti eventualmente si facciano sentire in determinate situazioni, altrimenti ad esporsi e non va bene che sia sempre l’allenatore. Pensiamo ad essere concentrati sul campo, io e i calciatori, al resto ci pensa la dirigenza e il club nelle sedi opportune, eventualmente a far notare se ci sono stati episodi negativi”.