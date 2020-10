VIDEO / Conte: “L’Inter sta riconquistando una dimensione europea, non voglio mai vedere passività e…”

Intervenuto in conferenza stampa pre-Shakhtar Donetsk, Antonio Conte ha parlato così del percorso di crescita della sua squadra:

“L’Inter si sta riconquistando una propria dimensione a livello europeo, aver fatto un percorso bello come quello dell’anno scorso ci ha portato più esperienza in tutti quanti, bisogna continuare sul discorso della mentalità, della voglia di fare la partita, di aggredire l’avversario e di difendere in avanti. A volte ci riesce meglio, a volte meno ma la mentalità che voglio è questa. Abbiamo sempre grande rispetto, è giusto che guardiamo a noi stessi e facciamo le cose nel migliore dei modi. Non voglio vedere passività, mai una squadra passiva sia nella metà campo avversaria che nella nostra. Sempre una squadra attiva e pronta ad aggredire il portatore di palla o a creare situazioni su cui lavoriamo e ci stiamo migliorando. Lo Shakhtar ha vinto in casa del Real Madrid, ha cambiato la classifica e prevedo un girone molto equilibrato dall’inizio fino alla fine, dovremo essere bravi a starci dentro e provare a superare il turno”.