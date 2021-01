Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato, in conferenza stampa, della lotta in Serie A e del passaggio di Radja Nainggolan al Cagliari:

“Campionato equilibrato, ogni partita te la devi giocare e la devi sudare per vincere. Non ci sono partite facili. Alla fine emergeranno dei valori importanti. Nainggolan? Inutile parlare su argomenti passati e giocatori che non fanno più parte dell’Inter”.