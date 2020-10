VIDEO / Conte: “Più negatività fuori, l’Inter è contenta. Si minano nostre certezze ma…”

Alla vigilia della sfida contro il Genoa, Antonio Conte ha parlato di un’Inter contenta e soddisfatta per quanto si sta facendo sul campo nonostante sia mancato qualche risultato: «Quando vedo certi atteggiamenti da parte dei giocatori non possiamo che essere soddisfatti. Vedo più negatività fuori che dentro», le parole del tecnico. Che ha pure aggiunto: «Si attaccano le certezze che stiamo consolidando. Il club è molto contento. Cerchiamo di fare la partita dall’inizio e non c’è stata una squadra che ci è stata superiore o che ci ha dominato», le parole del tecnico.

(Fonte: gazzetta tv)