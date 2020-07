VIDEO / Inter, Conte: “Progetto triennale, sarò sempre molto onesto col club. L’obiettivo…”

Intervenuto al termine del match contro il Torino, Antonio Conte ha parlato così degli obiettivi dell’Inter e della posizione sua e del club:

“L’obiettivo deve essere quello di finire il campionato nel miglior modo possibile, continuare a crescere e lavorare come stiamo facendo, crescere anche nella mentalità. Ribadisco un concetto: è il mio primo anno all’Inter, ho firmato un contratto di tre anni e un progetto che prevede di lavorare per portare l’Inter ad essere competitiva per provare a vincere. In passato mi è capitato anche al primo anno di vincere, anzi ho sempre vinto qualcosa. So che c’è una strada lunga da fare, ma so che c’è una società forte, un club ambizioso. Sarò sempre molto onesto con loro così come loro lo sono con noi, c’è voglia di creare qualcosa di importante ma è importante che ci sia pazienza e voglia di essere sempre uniti e compatti e noi lo siamo”.